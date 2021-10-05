'Yolun açık mekânın cennet olsun Oğuzhan ağabey'

Her canlı ölümü tadacaktır” ilahi ferman gereğince, rahmetli Oğuzhan Asiltürk, 01 Ekim 2021 tarihinde, 86 yılık ömrünü tamamlayarak, ebedi âleme göç etmiştir. Hayatı boyunca hak dava için mücadele etmiş, rahmetli ağabeyimize Yüce Allah’tan (CC) rahmet diler, aile efradına ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum.

Bir insanı sevmenin ölçüsü, onun üzüntüsüne ve sevincine samimiyetle ortak olmak, davasını dava bilmek, dünyasını değiştirdiğinde arkasından Fatihalar okumaktır. Milli görüş zihniyetiyle siyaset sahnesinde biz de varız diyen rahmetli Erbakan hocamızı ve dava arkadaşlarını, geriye kalan kardeşleri olarak her daim rahmetle ve minnetle anacağız. Davamızın öncü ağabeyleri aramızdan ayrıldıkça, adeta annesini babasını kaybetmiş öksüz çocuklar gibi hüzünlendik, hüzünleniyoruz. Ölüm vakti geldiğinden, bir saniye ileri ve geri tehir edilemeyeceğine inananlar olarak tek tesellimiz “Allah’tan geldik ve Allah’a döneceğiz” inancıyla Oğuzhan ağabeyimiz de Yüce Allah’a (C.C) dönmüştür. Bize düşen görev onun arkasında Fatihalar okumaktır. Rahmetli Oğuzhan Asiltürk’ü tanıyan bir kardeşi olarak, onun hakkında özetle şunları söyleyebilirim. Dini bütün bir Müslümandı. Hiçbir şart altında inançlarından, davasından ve ilkelerinden taviz vermeyen, siyasi stratejileri olan, rahmetli Erbakan hocamızı en iyi anlayan önemli bir devlet adamı ve tavizsiz bir dava insanıydı.



Rahmetli Erbakan hocamızın ölüm haberini, kardeşim Davut Köksal verdiğinde nasıl bir sarsıntı geçirdiğimi anlatamam. Bu manevi sarsıntıyı yaşarken, Hz. Ömer’in (r.a) Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatıyla nasıl bir sarsıntı geçirdiğini anlamaya çalıştım. Aynı anda, Hz. Ömer’i ayetle teselli eden, Hz. Ebubekir’in sıddık sıfatını daha iyi anlamış oldum. “Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah’a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.” (Al-i İmran 144)



Hak dava, kişilerle kaim değildir. İslam davanın koruyucusu ve sahibi Yüce Allah’tır. (Hicr 9) “Hem Allah hükümdarlığı dilediğine verir” (Bakara 247). Yüce Allah’ın hak davasını hiç kimse söndüremez. (Tevbe 32) Bu ayetleri nakletmemin iki sebebi vardır. Birincisi açıktan ve gizliden rahmetli Oğuzhan ağabeyin ölümüne sevinenler, Yüce Allah’ın (C.C) takdir ettiğini değiştiremeyeceklerini bilmelidirler. Üzülenler ise, takdir edilenin hiçbir şart altında tehir edilemeyeceğini unutmadan ve tefrikaya düşmeden hak dava için çalışmalıdırlar. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. “Benim ümmetim, diğer ümmetlerin içinde siyah öküzün üzerindeki beyaz bir kıl gibidir” (Buhari). Bu hadisi şerif, ümmet olarak hem az, hem de fark edilecek kadar parlak olacağımızı bildirmektedir. O halde Müslümanlar olarak Kur’an ve sünnet ışığında kenetlenerek tekvücut olmaya gayret eden parlayan bir ümmet olmalıyız. Aramızdaki bazı siyahî çıkarları geçici olan dünyeviliklerin cazibesine kapılmadan İslam kardeşi olmanın şuuruyla birbirimizi sevmeliyiz.



Rahmetli Oğuzhan ağabeyimizin ölüm haberini kızım Fatıma verdiğinde, iyilerimiz göç ediyor bizim halimiz ne olacak diyerek başımı iki elimin arasına alarak derin - derin düşünmeye başladım ve gözyaşlarımı tutamadım. Aklımdan geçenleri burada yazamam ve anlatamam. Ellerimi kaldırdım ve Yüce Rabbime sığınarak, hem kendime, hem bu davanın öncü ağabeylerimize, İslam ümmetine, hem de dişini tırnağına takarak ülkesi ve hak davası için mücadele etmeye gayret eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve dava arkadaşlarına dua ettim.



Rahmetli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimiz özel sohbetlerinde ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarında AK parti için şunları söylüyordu; “AK Partililer, Bakanlar ve Cumhurbaşkanı, yıllardır bize abi diyerek hürmette bulunan insanlardır. Bunlara düşman diyemeyiz, yaptıkları yanlışları da doğru kabul edemeyiz.(13-Mart-2015 Milli Gazete) Milli Görüşçülerin görevi hakkı söylemektir. Olaylara Müslüman gözüyle bakarsak, zalimlerin iç ve dış müdahalelerinin karşısında olmayı, birlikte hareket etmenin kıymetini anlarız. (09 Ocak 2014) AK Partinin iç ve dış siyasette yaptığı icraatlarını kendi penceresinden bakarak, doğru olanları destekleyerek, yanlışlarını eleştirmek suretiyle, iktidar partisine yardımcı olmaya çalışırdı. Saadet Partisinin başarılı olması hususunda 53 maddelik bir çalışma programını 15 Haziran 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaşarak yeni bir çıkış yapmıştı. Yeni bir siyasi yol için, Sayın Erdoğan’la da iki sefer görüşmüştür. Bu görüşmeden ve açıklanan 53 maddeden sevinenler olduğu gibi, üzülenler ve kızanlar da olmuştur. Rahmetli Oğuzhan ağabeyimiz, doğru olduğuna inandığı bir fikri sansürsüz olarak konuşmaktan çekinmeyen bir karaktere sahipti.



Rahmetli Oğuzhan Asiltük, ülkesine, milletin hak davasına hizmet için yola çıkan Saadet Partililere sıraladığı 53 maddeyle son defa uyararak, kendi öz değerlerine dönerek siyaset yapmalarını istiyordu. 53 maddelik bildirisinde özetle şunları söylüyordu: “Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklerle hizmet etmesi gerektiğini, inşallah önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir. Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisinde görev yapan kardeşlerimiz, sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı.

Ulaşmak istediğimiz hedefin önem ve değerinden dolayı, hoşgörülü, toparlayıcı ve yol gösterici olmamız gerekiyor. Mü’minlerin kardeş olduklarına inandığımız için kardeşler arasında iyi ilişkiler olmasını arzu ediyoruz. Peygamberimiz (a.s.) insanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Mü’minler bu güzel ahlaka uyarlar. Bu şuur seviyesine ulaşabilmek için, önce nefsimizle cihad etmemiz gerekir. Ancak bunu yaptıktan sonra insanlara örnek olabilir ve onlara doğru yolu gösterebiliriz. Milli Görüşçüler, kendi arzu ve isteklerine uyarak değil, ahlaki ve manevi değerlere uygun olarak hareket ederler. Bizim öncelikli hedefimiz toplumu ahlaki ve manevi değerlere doğru yönlendirmeye çalışmak olmalıdır. Elbette toplumun maddi ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken, partiyi sadece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten kaçınacağız. Ahlak ve maneviyata önem vermez ve yaşamazsak, Erbakan hocamızın ifadesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Unutmayalım ki; Erbakan hocamız ömrü boyunca insanların kalbine, akıl ve mantığına hitap etmeye devam etti.”



Değerli ağabeyim, hicretin mübarek, mekânın cennet olsun. El Fatiha.