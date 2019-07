‘Yolumuzu Aydınlatan Kandiller’ projesi ödül töreni

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından yakın tarihimizde yaşayan alimler, entelektüeller, aydınlar ve topluma yön veren şahsiyetleri tanıtmak için düzenlenen "Yolumuzu Aydınlatan Kandiller" projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, İl Milli Eğitim Şube müdürleri Ömer Çevik ve Orhan Karakaş, Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kurbani Özdaş, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Kızıldeniz ve Abdulbaki Karabulak, İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi proje uzmanları, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakin Sığınç, ‘Yolumuzu Aydınlatan Kandiller’ projesinin öğrencilere yakın tarihimize ışık tutan, topluma rol model olan alimler, aydınlar ve önderlik eden şahsiyetlerin hayat hikayelerini öğrenmelerine imkan sağlamak ve onların hayata bakış açılarını kendilerine rehber olarak almalarını amaçlayan bir çalışma olduğunu belirtti. Sığınç, "Hakkı ve hakikati gözeterek ilime, irfana, sadakate önem veren, topluma yol gösterici olan bu önemli şahsiyetler, hayatın her alanında yer bulmuş, günümüzde de insanlara yol gösterici olarak isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmışlardır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Mevlana Celaleddin-i Rumî, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz, Selahaddin-i Eyyubi, Bediüzzaman Said Nursî, İbn- i Sina, Mimar Sinan ve Nurettin Topçu gibi şahsiyetler, geçmişte olduğu gibi gelecekte de toplumun yolunu aydınlatan birer kandil olarak hep anılmaya devam edecektir. Bizlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başta imam hatip ortaokul ve liselerimizde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yoğun katılımıyla paneller ve konferanslar düzenleyerek bu önemli şahsiyetlerin öğrencilerimize rol model olmaları için yoğun bir faaliyet gösterdik. Bu değerli şahsiyetlerin yaptığı hizmetler her zaman gönlümüzdeki yerini muhafaza edecektir. Yazarken ve yaşarken düşüncelerini yansıtmaktan asla çekinmezlerdi. Hep hakikati haykırdılar. Onlar Ehli Sünnetin sarsılmaz birer kalesi gibiydiler. Onlar, insanlığa hizmet için kendilerini feda eden birer fedaidirler. Onların bu kahramanlıkları ve eserleri yarınımıza ışık tutacak, öğrencilerimize birer rol model olarak hep var olacaklardır. Öğrencilere, topluma yön verici özelliklerini tanıtmayı amaç edindiğimiz bu projenin yaygınlaşması da en büyük arzumuzdur. Tüm alimlerimizin hayatı kahramanlıklarla doludur. Hepsini minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Bu projede emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke’ye, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, AR-GE Birimimizde çalışan öğretmen arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şube Müdürü Şakir Sığınç’ın konuşmasının ardından proje kapsamında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.