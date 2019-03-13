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Yolu kapatmak isteyen polise otomobil çarptı

Konya'da telsiz anonsuyla plakası verilen bir aracı durdurmak için yolu kapatmaya çalışan komiser yardımcısına otomobil çarptı- Hastaneye kaldırılan yaralı polis, acil servise taşındığı sırada meslektaşlarına "Bana ne oldu?" diye sordu

13 Mart 2019 Çarşamba 10:37
Yolu kapatmak isteyen polise otomobil çarptı

KONYA (AA) - Konya'da bir aracı durdurmak için yolu kapatmaya çalışırken başka bir otomobilin çarptığı komiser yardımcısı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir, telsiz anonsuyla plakası verilen bir aracı durdurmak için Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'ne çıktı.

Yolu kapatmaya çalışan Taşdemir'e, Mehmet S. idaresindeki 42 KK 044 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Taşdemir, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşdemir, ambulanstan indirildiği sırada meslektaşlarına "Bana ne oldu?" diye sordu.

Taşdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:37
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