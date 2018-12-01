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Yolu kapanan mahalledeki hasta kadının imdadına koştular

Van'ın Başkale ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan kadın, sağlık ve belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:01
Yolu kapanan mahalledeki hasta kadının imdadına koştular

Van'ın Başkale ilçesine 50 kilometre mesafedeki Kesendere Mahallesi'nde rahatsızlanan Kevser Uçer (51), yolun kar ve tipi yüzünden kapalı olması dolayısıyla yakınlarınca hastaneye götürülemedi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans da yolda kara saplandı.

Durumun bildirilmesiyle iş makinesiyle olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi karla mücadele ekipleri, önce ambulansı saplandığı yerden çıkarttı.

Mahalleye doğru harekete geçen ve zaman zaman yolda zor anlar yaşayan sağlık ve karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma sonucu, mahalle sakinlerinin de yaklaşık 1 kilometre taşıdığı hasta Uçer'e ulaştı.

'Annemi hastaneye yetiştirdiler'

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı Uçer, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Başkale Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Hasta kadının oğlu Hakan Uçer, ekiplere ve yetkililere teşekkür ederek, "Annemi hastaneye yetiştirdiler. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:01
  1. Van
  2. başkale
  3. Başkale Devlet Hastanesi

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