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Yolu kapanan köyde rahatsızlanan bebek için seferber oldular

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yolu kar ve çığdan kapanan köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, Karayolları ekiplerinin çalışması ile hastaneye yetiştirildi.

01 Ocak 2019 Salı 20:11
Yolu kapanan köyde rahatsızlanan bebek için seferber oldular

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çığlı köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Yusuf Ediş'i yakınları, yolun kar ve çığ nedeniyle kapalı olmasından dolayı hastaneye götüremedi.

Durumun haber verilmesi üzerine 112 acil servis ile Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.

Karla mücadele ekipleri yolun farklı bölgelerine düşen metrelerce yükseklikteki çığları temizleyerek ambulansın ilerlemesini sağladı.

Saatler süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Yusuf bebeği ambulansa alarak, Çukurca Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 20:11
  1. Çukurca Devlet Hastanesi

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