Yolu kapalı köye jandarma helikopterle gitti vatandaşı dinledi Bingöl’deİl Jandarma Komutanlığı personeli, kar nedeniyle yolu kapananköye helikopterle giderek hem vatandaşları dinledi, hemde ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Bingöl’deİl Jandarma Komutanlığı personeli, kar nedeniyle yolu kapananköye helikopterle giderek hem vatandaşları dinledi, hemde ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Kentte,İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan köy ziyaretleri aralıksız olarak devam ediyor.Jandarma personeli, sağlık ekipleri eşliğinde bu kez kar nedeniyle yolu kapanan Yayladere İlçesi Çalıkağıl köyüne helikopterle gitti.Köyde evleri ziyaret eden jandarma ekipleri sohbet edip sıkıntıları dinlerken, sağlık ekibi de tarama yaptı. Jandarma personeli yanlarında getirdikleri yardım paketlerini ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri, ağır geçen kış mevsiminin zorluklarına rağmen köylerine gelerek kendilerini yalnız bırakmayan Mehmetçiğe teşekkür etti.

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