Yolsuzlukları araştıran gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Bulgaristan'ın başkenti Sofya başta olmak üzere ülkenin büyük kentlerinde düzenlenen gösterilerde yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın (30) öldürülmesi protesto edildi.

Sofya'da Adalet Sarayı'nın yanındaki meydanda toplanan yüzlerce kişi, mum yakarak saygı duruşunda bulundu. Göstericiler, "Özgürlük olmazsa barış da olmaz", "Mum yakmak istemem, kadınlara karşı şiddete son verilmesini istiyorum", "Rüşvet öldürür" yazılı pankartlar açtı.

Bölgenin en popüler televizyon kanallarından TVN'de program yapan Marinova'nın cesedi hafta sonu Tuna nehri yanında bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı, Marinova'ya tecavüz edildiği, ardından işkenceyle öldürüldüğünü açıklamıştı.

'Bazı yolsuzluk iddialarını işlemişti'

Marinova, "Dedektör" adlı programının 30 Eylül'deki son bölümünde Avrupa Birliği'nin sağladığı fonlarla ilgili bazı yolsuzluk iddialarını işlemişti. Öte yandan, ülke içinde ve dışında yankı uyandıran cinayet nedeniyle İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, soruşturmaya yönelik çalışmaları yerinde takip etmek üzere bugün Rusçuk kentine gitti.

Başbakan Boyko Borisov da cinayetin işlendiği yerde bulunan DNA kalıntıları sayesinde katilin kısa sürede yakalanacağını öne sürdü.