0553 313 94 23

Geçen sene gözaltına alındı, bu sene bakan yapıldı!

Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen İbrahim el-Assaf, geçen yıl başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" kapsamında başkent Riyad'daki The Ritz-Carlton otelinde gözaltına tutulan üst düzey isimler arasında yer alıyordu.

28 Aralık 2018 Cuma 14:27
Geçen sene gözaltına alındı, bu sene bakan yapıldı!

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, "Yolsuzlukla Mücadele Heyeti"nin yürüttüğü sorgulamanın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz tarafından 2 Kasım 2017'de Devlet Bakanı ve Kraliyet Danışmanı olarak atandı.

İbrahim el-Assaf, 1996’dan 2016’ya kadar 20 yıl boyunca Maliye Bakanlığı görevinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Assaf

Gözlemciler, ülkede birçok üst düzey pozisyonda görev alan eski Maliye Bakanı Assaf'ın "yolsuzluk suçlamasıyla" The Ritz-Carlton otelinde hapsedilmesini, "siyasi hayatının sonu" olarak değerlendirmişti. 

Hapsedildiğinde "siyasi hayatının sonu" geldi denilen Assaf, dün gerçekleşen kabine revizyonu kapsamında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine atanan isim oldu.

Cubeyr'den sonra Dışişleri Bakanı olan Assaf'ın atanması ani ve hızlı bir şekilde gelişti. 20 yıl boyunca Maliye Bakanı olarak görev yaptığı esnada Assaf hakkında "kralların değişmesiyle değişmeyen bakan" yorumları yapılıyordu. Kasım 2017'de ise başkent Riyad'ın en lüks otellerinde, yolsuzluk suçlamasıyla, yüzlerce prens, iş adamı ve bakanlarla birlikte hapsedildi.

Hapsedilmesiyle beraber Assaf hakkında yapılan "değişmez" efsanesi çökmüş, krallığın en eski bakanlarından birinin siyasi yolunun sona erdiği değerlendirmesi yapılmıştı. Ancak daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan gizemli bir şekilde beraat etmişti.

Kraliyet ailesini Arap Baharı'ndan korumada önemli rol oynadı

Assaf, kraliyet ailesini, birçok Arap ülkesini kasıp kavuran, Mısır'da Hüsnü Mübarek'i, Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali'yi ve Libya'da Muammer Kaddafi'yi deviren  Arap Baharı'ndan korumada önemli rol oynadı.

Kraliyetin talimatları gereği Assaf, 2011'den bu yana "toplumsal barışı satın almak ve Arap Baharı dalgasını önlemek" için petrol fiyatlarının yükselmesinden de istifade ederek vatandaşlar lehine on milyarlarca dolar akıttı.

Suudi Arabistan, onun döneminde tarihinin en büyük bütçesine tanık oldu, bütçe 2011 yılında yaklaşık 155 milyar dolara ulaştı. Assaf, yaptığı açıklamada, bütçenin temelde alt yapı, ekonominin canlandırılması ve eğitim için harcanacağını söyledi.

2014'ten sonra petrol fiyatlarının düşmesi, Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinin 2015'te Yemen'deki savaşa müdahil olmasıyla düşüş başladı. Bunlar, ülkenin mali kaynaklarının büyük bir kısmını tüketti.

Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhammed et-Tuveyciri de ekonomik reformlar yapılmazsa ülkenin 3 ila 5 yıl içerisinde iflas edeceğine ilişkin açıklamasının ardından Assaf köşeye sıkıştı. Ülkede infiale neden olan bu açıklamalar, ülke ekonomisi ve Assaf'ın izlediği mali politikayla ilgili şüphe oluşturdu.

Suudi Arabistan'ın iç meselelerini yakından takip edenler, ülke ekonomisiyle ilgili bu açıklamaların Assaf'ı Maliye Bakanlığı koltuğundan eden nedenlerden biri olarak görmektedir.

Her ne kadar kraliyet ailesinden olmasa da Assaf, prestij sahibi bürokratlardan biri olarak öne çıkıyor. Nitekim Kamu Yatırım Fonu, Emekli Sandığı, Suudi Kalkınma Fonu ve Emlak Geliştirme Fonu gibi birçok fona başkanlık yaptı, İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası Grubu, Uluslararası Para Fonu ve çeşitli Arap finans kurumlarında Suudi Arabistan'ı temsil etti.

Tüm bunlardan hareketle, Cubeyr'in yerine Assaf'ın getirilmesi, ülkenin son dönemde karşı karşıya kaldığı sıkıntıların ardından işlerin yoluna koyulması için "eski muhafızın" döndüğü anlamına gelebilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:27
  1. Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz
  2. Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor."
    1. Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz..
    3. 'Gökyüzü polisleri'nden kaçamadı!
    4. 'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu'..
    5. YPG PKK Münbiç’ten son dakika..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İmamoğlu'nun..
    7. SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin..
    8. MÜSİAD'dan çimento zammına tepki
    9. Milli Eğitim Bakanlığına 11 ayda 2..
    10. Samsung, Akıllı TV serilerinde olacak..
    11. İstanbul Boğazı’nda çevre felaketi!
    12. FIFA kokartı takacak Türk hakemler..
    13. Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine..
    14. Siyonistler sesimizi kısmak istiyor
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah..
    16. MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla..
    17. Hac kuralar çekiş sonuçları öğren
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bütün..
    19. MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'teki..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?