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Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci uyuşturucudan tutuklandı

Yaptığı son yolsuzluk haberleriyle ses getiren, Rusya’nın ünlü gazetecilerinden Ivan Golunov, uyuşturucu imal ettiği iddiası ile tutuklandı. Olayın ardından ülkedeki gazeteciler ayaklandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:56
Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci uyuşturucudan tutuklandı

Rus haber kurumu Meduza’nın muhabiri Ivan Golunov, Moskova’da metro istasyonunda polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Çantasında uyuşturucu bulundu

Çantasında yapılan aramada uyuşturucu madde çıkan muhabirin evine de baskın gerçekleştirildi. Moskova’daki eve yapılan operasyonda uyuşturucu imalatında kullanılan düzenek ve çok miktarda uyuşturucu madde tespit edildi.

Düzenek görüntüleri servis edildi

Rus polisi muhabirin gözaltına alınmasının üzerine kamuoyuna, eve yapılan baskında ele geçirilen düzenek ve uyuşturucu maddelerin görüntülerini servis etti. Golunov’un avukatı Dmitry Djulai ise gözaltından sonra yaptığı açıklamada bunun bir ‘komplo’ olduğunu iddia etti.

"Yolsuzluk haberlerinden sonra yapıldı" iddiası

Muhabirin gözaltına alınıp tutuklanması üzerine Rusya’da, tartışmalar giderek büyümeye başladı. Moskova’daki yerel yönetimlerin yolsuzluk yaptığına dair yaptığı araştırma haberinden sonra muhabire yönelik böyle bir operasyonun gerçekleşmesi kamuoyunda soru işaretleri bıraktı.

Olayın düzmece olduğunu savunanlar var

Ivan Golunov’un uyuşturucu üretmek suçlamasıyla tutuklanmasını bir düzmece olarak değerlendiren birçok kesim, olayın gerçek yüzünün muhabirin yaptığı yolsuzluk haberleri olduğunu savunuyor. Başka bir kesim ise olayla ilgili soruşturmanın şeffaflığının göz önünde olduğunu dile getirerek, muhabirin gerçek bir suçlu olduğunu savunuyor.

 Avrupa Gazeteciler Federasyonundan "serbest bırakın" çağrısı

Gazeteci Ivan Golunov’un tutuklanmasının üzerine Avrupa Gazeteciler Federasyonu resmi bir açıklama yaparak, gazetecinin tutuklanmasının politik nedenlerden kaynaklandığını savunarak, Rusya’dan gazetecinin serbest bırakmasını istedi.

Rus gazeteciler ayaklandı

Diğer taraftan bazı Rus gazeteciler, Rusya İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanarak, protesto eylemi gerçekleştirdi. Rus gazeteciler muhabir arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ederken, şu ana kadar Rus polisi protesto veya suçlamalara hiçbir şekilde karşılık vermedi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:56
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