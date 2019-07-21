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Yollardaki mazgalları çalan 3 kişi kaçamadan yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde inşaat malzemeleri ve yollardaki mazgalları çalan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:52
Yollardaki mazgalları çalan 3 kişi kaçamadan yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde inşaat malzemeleri ve yollardaki mazgalları çalan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir inşaatın şantiye alanından inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarını alan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde malzemeleri çalan şahısların T.S. (23), F.Ç. (21) ve S.B. (29) olduğu tespit edildi. Yollarda bulunan mazgalları çalmaya çalışan şahıslara suçüstündeyken operasyon düzenlendi.


Polis ekiplerini gören şahıslar, şahıslar bindikleri araçla kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra polis ekiplerinin köşeye sıkıştırdığı şahıslar araçtan inerek koşmaya başladı. Polis ekipleri tarafından şahıslar kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahısların hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:52
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