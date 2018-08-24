Yollarda kullanılan delinatörler Malatyalı vatandaşın tepkisini çekti

Akit İhbar Hattı'na gelen bir ihbar videosunda Malatya'da refüj yerine plastik kazık şeklindeki delinatörlerin kullanılması vatandaşın tepkisini çekti. Yolları karmakarışık hale getirdiği görülen delinatörlerin refüj yerine kullanılmasına tepki gösteren Malatyalı vatandaş, kalıcı bir refüj inşa edilerek yolların bu karışıklıktan kurtarılmasını istedi.