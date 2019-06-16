0553 313 94 23

Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor.

16 Haziran 2019 Pazar 11:48
Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. 2019’un ilk 5 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 159 bin trafik kazasında 97 bin 25 kişi yaralanırken, 789 kişi hayatını kaybetti.


Bursa’da ise 5 ayda yaşanan kazalarda 23 kişi ölürken, 3 bin 540 kişi de yaralandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 Mayıs ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde 32 bin 549 kaza meydana geldi. Kazalarda 21 bin 872 kişi yaralanırken, 192 kişi hayatını kaybetti. Yılın beş ayında ise vuku bulan 159 bin trafik kazasında 97 bin 25 kişi yaralanırken, 789 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 62 bin 481 tanesine sürücü kusuru sebep olurken, 6 bin 35 kazaya yaya, bin 78 kazaya araç, 385 kazaya yol, 743 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 5 ayındaki kazalardan bin 586’sı kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 636 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 892 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 632 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.


Resmi verilere göre, yılın 5 ayında Ankara’da 28, Bursa’da 23, İstanbul’da 45 ve İzmir’de 45 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2 bin 249 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 3 bin 540 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.


5 aylık dönemde Türkiye genelinde 5 milyon 179 bin 597 sürücü ve yayaya 1 milyar 742 milyon 54 bin 264 lira ceza kesildi. Cezalardan 204 milyon milyon 93 bin 561 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. 5 aylık dönemde alkol alıp direksiyona geçen 61 bin 446 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 479 bin 851 araç trafikten men edildi.


Öte yandan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seralara 1.7 milyar TL kaynak! Gıda enflasyonuna büyük darbe vuracak kredide tam gaz
    1. Seralara 1.7 milyar TL kaynak! Gıda..
    2. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    3. İsrail'de LGBT yürüyüşü
    4. Hastanede en ’baba’ sürpriz
    5. Efeler Belediye Başkanı Atay,..
    6. Kimliğini kaybeden adayların yardımına..
    7. Vali Masatlı, heyelan bölgesinde..
    8. Siyam ikizlerinin hedefi İlahiyat..
    9. Kimliğini unuttu son dakika sınava..
    10. Kepez’in YKS kurs kayıtları başladı
    11. 2 uçak havada çarpıştı! Ölüler var
    12. Artan gıda israfı can sıkıyor!..
    13. Yemen'in Taiz kentinde 4 yılda 2 bin..
    14. "Piyasadan aldıklarımız kekik de..
    15. Migren şikayetlerini azaltan 8 öneri
    16. Altın madalya için bin 700 rakımda..
    17. Aydınlatma direğine çarpan lüks araç..
    18. Rus turist sayısı 7 milyonu geçecek
    19. Diyarbakır’da 850 bin 850 kök kenevir..
    20. Babalar Günü’nden ekonomiye 250 milyon..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı