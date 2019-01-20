Sokaktan geçen genç kız CHP'lilere yakalandı Kırklareli'nde CHP'nin İl Genel Meclisi adaylarının belirlendiği seçimde oy sayıları aynı olunca o esnada sokaktan geçen bir genç kız parti binasına davet edilerek seçim yapması istendi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinden İl Genel Meclisi aday adayı Saffet Üresin ile Tarık Sayılgan'nın aday sıralamasının belirlenmesi amacıyla parti binasında seçim yapıldı. 160 üyenin 111'inin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayılırken Üresin ve Sayılgan 55'er oy aldı. Parti binasına davet edildi Bunun üzerine İlçe Başkanı Mehmet Şenay durumu, CHP Genel Merkezine iletti. Genel merkez ise aday sıralamasının kura ile belirlenmesini istemesi üzerine yoldan geçen bir genç kız parti binasına davet edildi. Kağıt seçtirdiler Parti binasına gelen Tuğba Aktaş (15) iki adayın isminin bulunduğu kağıtlardan birini seçti. Genç kızın seçtiği kağıttan Üresin'in ismi çıktı. Kuranın ardından her iki aday birbirini tebrik etti.

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