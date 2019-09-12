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Yoldan çıkan tır devrildi : 1 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:59
Yoldan çıkan tır devrildi : 1 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, erken saatlerde Karabük Zonguldak Karayolu’nda seyir halinde olan T.T(45) idaresindeki 78 YC 944 plakalı tır, Kelemen Köprüsü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü T.T yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:59
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