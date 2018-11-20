THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yoldan çıkan otomobil takla attı : 4 kişi yaralandı

Eskipazar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın takla atarak refüje savrulması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

20 Kasım 2018 Salı 17:24
Yoldan çıkan otomobil takla attı : 4 kişi yaralandı

kaza D-755 karayolu Eskipazar Söğütlüçeşme Gözyeri köyü mevki’inde meydana geldi.

Fatih Kavak idaresindeki 18 LC 635 plakalı otomobil Eskipazar istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpması sonucu takla atarak karşı şeride geçti. İstinat duvarına çarparak duran otomobil sürücü Fatih Kavak ile yolcu olarak bulunan Nuran Kavak, Süleyman Çırakoğlu ve Ayaz Cırcın yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:24
  1. Karabük
  2. karabük
  3. eskipazar
  4. kaza
  5. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜRKPA 8. Genel Kurulu
    1. TÜRKPA 8. Genel Kurulu
    2. Egzama ve sedef çocukların yaşama..
    3. ABD'de konut başlangıçları yükseldi
    4. Şanlıurfa'da üzerine çamaşır sepeti..
    5. Kabil'de din görevlilerini hedef..
    6. Kremlin, ABD'li senatörleri INTERPOL..
    7. Erbil'deki Mevlit Kandili programları
    8. PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor
    9. İzmir'de serviste unutulan Alperen'in..
    10. Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a..
    11. Yılmaz CHP'den ihraç edildi
    12. Rus ekonomisi 9 ayda yüzde 1,5 büyüdü
    13. Zonguldak'ta liseli Sedanur, dere..
    14. Terörist her şeyi itiraf etti: 9-10..
    15. Bursa'da kamyonetin çarptığı..
    16. İstinaf Mahkemesi, Yasin Börü ve 3..
    17. Cami onarımına "rahip"ten destek
    18. İsrail BM'nin Küresel Göç..
    19. Bakan Koca, ABD Ticaret Odası..
    20. Yoldan çıkan otomobil takla attı : 4..
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı