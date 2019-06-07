Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı İnciğez köyü Çiftlik mevkiinde 39 yaşındaki Mustafa Demir idaresindeki 37 AN 501 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü Mustafa Demirci ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Nuriye Demirci ve 10 yaşındaki Tuğba Demirci yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.