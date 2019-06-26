Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’si ağır 3 kişi de yaralandı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’si ağır 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Soysallı-Çayırözü mevkiinde, Y.D. yönetimindeki 38 UK 074 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan M.E.D.’nin (15) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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