Yoldan çıkan kamyon evin mutfağına girdi

BARTIN (AA) - Bartın'da seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkarak iki katlı evin mutfağına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Akbaba köyünde Erol Düzlü idaresindeki 67 VD 640 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak iki katlı evin mutfağına girdi.



Sürücü Düzlü ile kamyondaki Alperen Düzlü (15) ve Aykut Koç (32) yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, evin mutfağında hasar oluştu.

Ev sahibi Nesrin Yücel, kazanın uyudukları sırada meydana geldiğini söyledi.



Büyük bir gürültüyle uyandıklarını anlatan Yücel, "İlk önce deprem oluyor zannettim. Büyük bir korkuyla kalktım ve mutfağa kamyon girdiğini gördüm, ev toz duman olmuş. Zaman zaman mutfaktaki çekyatta yattığımız da oluyor. Evde yurt dışından gelen çocuklarımız da vardı. Onlardan biri mutfakta yatsa veya kaza akşam saatlerinde olsa ölebilirdik." ifadelerini kullandı.