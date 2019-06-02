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Yolda yürürken uyardığı küfür eden kişileri, tabancayla vurularak öldürüldü

Adana’da oğlu ile yürüyüş yapan 53 yaşındaki Yunus Alkan, yanından küfrederek yürüyen kişileri uyardı.

02 Haziran 2019 Pazar 01:31
Yolda yürürken uyardığı küfür eden kişileri, tabancayla vurularak öldürüldü

Adana’da oğlu ile yürüyüş yapan 53 yaşındaki Yunus Alkan, yanından küfrederek yürüyen kişileri uyardı. Alkan, aralarındaki tartışma kavgaya dönüşünce uyardığı kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.


Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oğlu Yusuf Alkan (23) ile yürüyüşe çıkan Yunus Alkan, yanlarından geçen şahısların küfrettiklerini duydu. Alkan, küfrederek yanından geçen şahısları uyardı. Daha sonra uyardığı kişilerle Alkan arasında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, baba Yunus Alkan ile oğlu Yusuf Alkan’atabancayla ateş açtı.


Gözünden vurularak ağır yaralanan Alkan, hemen özel bir hastaneye kaldırıldı. Alkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Baba Yunus Alkan, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan Alkan’ın acı haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Yusuf Alkan’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, Alkan’ın acı haberini alan yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 01:31
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