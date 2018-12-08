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Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar

Ankara Çankaya'da yolda yürüyen 4 kişi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:20
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Olay yerine, siyah bir otomobil ile gelen silahlı şahıslar, araçtan inerek isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişiye ateş açtı.

Ayağından yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, diğer 2 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:20
  1. silahlı saldırı

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