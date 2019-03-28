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Yolda yürürken silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin dava

Konak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada arada kalan kadını tabancayla vurduğu iddiasıyla hakkında verilen 21 yıl hapis cezası bozulan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı- Savcı, sanığa müebbet hapis cezası verilmesini talep etti

28 Mart 2019 Perşembe 11:38
Yolda yürürken silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yoldan geçtiği sırada arada kalan kadını silahla vurduğu gerekçesiyle hakkında verilen 21 yıl hapis cezası kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesince bozulan sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Armağan Turna ve taraf avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, istinaf mahkemesinin bozma kararına katıldıklarını dile getirerek, yolda yürürken masum bir kadının ölümüne sebep olduğu için sanığa verilecek hapis cezasında herhangi bir indirim yapılmaması talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istediği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin değerlendirmesini sundu.

Husumetli olduğu kişinin daha önce kendisine saldırması nedeniyle yine saldıracağını düşündüğü için kendisini korumak amacıyla silahını çektiğini savunan Turna, "Öldürme amaçlı direkt ateş etmedim. Yere doğru ateş ettim." dedi.

Sanık avukatı ise esasa yönelik savunma yapabilmek için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine, sanık avukatının süre talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde, 13 Mayıs 2017'de iki grup arasında çıkan kavga sırasında yoldan geçen Neşe Karaca (38) silahla vurulmuş, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve hakkında "olası kastla öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla dava açılan Armağan Turna, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, "olası kast" olduğu dikkate alarak bu cezayı 21 yıla indirmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya müdahil edilmemesini gerekçe göstererek kararı bozmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:38
  1. Avukat
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  4. sanık

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