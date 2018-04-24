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Yolda yürürken kafasına köpek düştü!

Çin'de sokak ortasında yürüyen kadının üzerine düşen köpeğin görüntüleri ülkenin en çok konuşulanlarından biri oldu. Polis, bu ilginç olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.

24 Nisan 2018 Salı 14:04
Yolda yürürken kafasına köpek düştü!

Çin'in Guangzhou bölgesinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, sokakta yürüyen bir kadının kafasına gökyüzünden köpek düştüğü görüldü. Polis olayın araştırıldığını söylerken henüz olayın nasıl gerçekleştiğinin anlaşılamadığının da altı çizildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Şanssız kadın beyin sarsıntısı ve ciddi boyun yaralanmaları nedeniyle tedavi edilmek üzere yerel bir hastaneye götürüldü.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 14:04
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