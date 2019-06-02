Yolda tartıştığı eşini öldürdü Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobille yolda giderken tartıştığı eşini araçtan indirdikten sonra bıçaklayarak öldüren zanlı, gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, otomobille yolda giderken tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Bismil'e otomobille giden Recep G. ile eşi Aygül G. (35) yolda henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracı yol kenarına park eden Recep G, eşini kızının da olduğu araçtan indirdikten sonra bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Çınar ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Çınar Devlet Hastanesine kaldırılan Aygül G'nin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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