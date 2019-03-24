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Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile müdahale ediyor

Adıyaman’ın merkeze bağlı Türkiye Petrolleri Mahallesi yolunda yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında hasar görerek toz oluşturan yola vatandaşlar hortumla sulayarak çözüm bulmaya çalışıyor.

24 Mart 2019 Pazar 12:27
Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile müdahale ediyor

Adıyaman’ın merkeze bağlı Türkiye Petrolleri Mahallesi yolunda yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında hasar görerek toz oluşturan yola vatandaşlar hortumla sulayarak çözüm bulmaya çalışıyor.


Merkeze bağlı Türkiye Petrolleri Mahallesi yolunda ve çevresinde geçtiğimiz 2018 yılı sonlarına doğru Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmişti. Yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı yolda hasarlar oluşurken yolun yeniden yapılması planlandı. Yolun yeniden düzeltilerek asfaltlanması için bu defa elektrik dağıtım şirketinin yol güzergahında bulunan elektrik direklerinin kaldırması ve aynı zamanda doğal gaz dağıtım şirketinin de çalışmalarını tamamlanması beklendi. Hasar gören yolun elektrik dağıtım şirketi ve doğal gaz dağıtım şirketinin yapacağı çalışmaların tamamlanması sonrasında yapılacağı öğrenildi.


Yolun tozlu ve çukurlu olmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise yetkililerden en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayarak yolun yapılmasını istediler.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:27
  1. doğa

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