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Yolda mahsur kalan hastanın imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti

Siirt’in Pervari ilçesinde dağdan kopan toprak parçası nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki hastanın imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti.

09 Nisan 2019 Salı 11:39
Yolda mahsur kalan hastanın imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti

Siirt’in Pervari ilçesinde dağdan kopan toprak parçası nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki hastanın imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti. Yol, 4 saat süren çalışmanın ardından açılırken hasta sağ salim hastaneye ulaştı.


Siirt’te etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Beğendik köyünden Pervari Devlet Hastanesi’ne hasta götüren minibüs, dağdan kopan toprak parçası nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araç sürücülerinin haber vermesiyle bölgeye giden Siirt İl Özel İdaresi ekipleri yola düşen toprak parçasını temizlemek için çalışma başlattı.


Aşırı yağışlar nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Beğendik ile Gümüşören köy yolunda dağdan düşen toprak parçasının yolu ulaşıma kapattığını belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, olayın haber verilmesiyle bölgeye iş makinelerini sevk ettiklerini, 4 saat süren çalışmaların ardından yolu ulaşıma tekrardan açtıklarını söyledi. Canpolat, "Bölgede yoğun yağışlar neticesinde dağdan kopan toprak parçası yolu ulaşıma kapattı. İş makineleri ile yolu ulaşama açtık. Yolun açılmasıyla bir hastanın Pervari Devlet Hastanesi’ne gitmesini sağladık. Bölgede sık sık heyelanlar meydana geliyor. Meydana gelebilecek heyelan ve dağ yamaçlarında kopabilecek kayalara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Olayların yaşanmasında can ve mal kaybının olmaması sevindiricidir" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:39
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