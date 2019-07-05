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Yolda bulunarak hastaneye getirilen şüpheli paket AFAD’ı harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir hastane bahçesindeki şüpheli paket AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:33
Yolda bulunarak hastaneye getirilen şüpheli paket AFAD’ı harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir hastane bahçesindeki şüpheli paket AFAD ekiplerini harekete geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, İzmit Yenişehir Mahallesi Özden Sokak Başak Caddesi üzerinde yaşlı bir kadın yoldan geçen araçtan düşen paketi tıbbi atık zannederek aldıktan sonra yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Paketi gören hastane yetkilileri tıbbi malzeme olmadığını tespit ettikleri paketi hastane bahçesine çıkardı. Yetkiler,paket içindeki maddeden şüphelenerek durumu AFAD ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri paket üzerinde bir süre inceleme yaptı. İnceleme sonucu söz konusu paketten herhangi bir sızıntı ve tehlikeli madde olmadığı tespit edilmesi üzerine paket, imha edilmek üzere AFAD tarafından götürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 00:33
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