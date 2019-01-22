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Yolda bulduğu fotokapan başını dert açtı

Erzurum'da fıkra gibi bir olay yaşandı. Belediye işçisi olarak çalışan Taner Akkuş, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon' zannederek evine götürdü. Sonrasında olaylar gelişti.

22 Ocak 2019 Salı 16:57
Yolda bulduğu fotokapan başını dert açtı

Erzurum'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Taner Akkuş, arazide bulduğu fotokapanı ''telefon'' zannedip eve götürdü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Taner Akkuş, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon' zannederek evine götürdü. Fotokapan içerisindeki SIM kartı, telefonuna takınca yakalanan Akkuş, 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.

"Walkman ya da telefon sandım"

Akkuş, "Afganların düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Evime götürüp kurcaladım. Polisler beni arayınca ve aldığım cihazın fotokapan olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Devlet malı olduğunu bilsem evime götürür müyüm? Üzerine oturduğum şey bomba da çıkabilirdi" dedi.

Ne olmuştu?

Komedi filmlerini aratmayan olay, 3 Nisan 2018 günü merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Temizlik işçisi Taner Akkuş (46), görev alanı olan havalimanı güzergâhında temizlik işi yaparken yoruldu. Dinlenmek için de yol kenarındaki toprak alana oturdu. Oturduğu yerde ucunda anten bulunan bir cihaz olduğunu fark etti. Anten kısmından tutarak toprak altından çıkardığı cihazı alıp, evine götürdü.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ise devlet büyüklerinin kente giriş çıkış yaptıkları anlarda güvenliği ve kontrolü sağlamak için yerleştirilen 3 fotokapandan birinin eksik olduğunu fark edip harekete geçti. Polis ekipleri her yerde fotokapanı ararken, fotokapan içindeki SIM kart, sinyal vermeye başladı. Polis, SIM kartının bir cep telefonuna takıldığını belirleyip, iz sürdü. Fotokapanın Taner Akkuş'ta olduğu tespit edildi. Akkuş, polis tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:57
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