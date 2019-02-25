Yolda alev alan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanı söndürdü Adıyaman’da seyir halindeyken alev alan otomobil, olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonu çalışanı tarafından söndürüldü.

Adıyaman’da seyir halindeyken alev alan otomobil, olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonu çalışanı tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. idaresindeki 02 AZ 329 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alev alan otomobili fark eden olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonu çalışanlarından Serdar Çelik, eline aldığı yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Otomobil sürücüsü Mustafa E., yangını söndüren Serdar Çelik’e teşekkür etti. Yanan aracı söndüren akaryakıt istasyonu çalışanı daha sonra işinin başına döndü. Sahibi, yanan aracını kendi imkanları ile sanayiye götürdü.

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