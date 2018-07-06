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Yolda açılan obruğa düştü, burnu bile kanamadı!

ABD'nin Minnesota eyaletinde seyir halindeyken yolda açılan obruğun içine düşen 16 yaşındaki genç, olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu.

06 Temmuz 2018 Cuma 13:07
Yolda açılan obruğa düştü, burnu bile kanamadı!

ABD'nin Minnesota eyaletinde 16 yaşındaki bir sürücü, aracıyla seyir halindeyken yolda açılan obruğun içine düştü. Olaydan yara almadan kurtulan Jaxon Lang, "30 metre uzaklıkta bir şey gördüm ama çok büyük görünmüyordu" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 ay önce araba sahibi olduğunu belirten Jaxon Lang, "Bir dal veya başka bir şey olduğunu düşündüm. Frene bastım ama arabam çukurun içine düştü. Bu çok kötü artık arabam yok ama daha kötüsü olabilirdi" dedi.

Renville County Şerifi Scott Hable ise 16 yaşındaki sürücünün, emniyet kemeri ve hava yastıkları sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 13:07
  1. ABD
  2. Minnesota

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