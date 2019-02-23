Yolcuyum
Gazetemiz okurlarından Yusuf Eşbeh, "Yolcuyum" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.23 Şubat 2019 Cumartesi 13:39
Yusuf Eşbeh
İnsanın dünya’ya gönderilmesi
Terakki ve tedenninin hikmeti.
Hikmete erenler alayı illine geçti
Nefse uyanlar dünyayı secti
Öyle latifeler teçhiz edildik ki
Mahlukat içinde eşref mahluk dendi
Yeryüzü sofra-i nimet önüne serildi
Yolcusun ezelden, dünya mola yeri
Aşkı beka derç edildi sinede.
Sine etten kemikten vücut içinde
Mahbubata nasıl bel bağlarsın?
Terki diyar edip göreceksin ebede.
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