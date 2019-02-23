Yolcuyum Gazetemiz okurlarından Yusuf Eşbeh, "Yolcuyum" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Yusuf Eşbeh İnsanın dünya’ya gönderilmesi Terakki ve tedenninin hikmeti. Hikmete erenler alayı illine geçti Nefse uyanlar dünyayı secti Öyle latifeler teçhiz edildik ki Mahlukat içinde eşref mahluk dendi Yeryüzü sofra-i nimet önüne serildi Yolcusun ezelden, dünya mola yeri Aşkı beka derç edildi sinede. Sine etten kemikten vücut içinde Mahbubata nasıl bel bağlarsın? Terki diyar edip göreceksin ebede.

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