Yolculuk ettiği araçta şoförün cep telefonunu çaldı MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, yolculuk ettiği minibüste şoförün cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, yolculuk ettiği minibüste şoförün cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Datça Kooperatifine ait 48 BB 5010 yolcu minibüsünün şoförü Ö.Y. (74), İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak aracının ön kısmında bıraktığı cep telefonunun çalındığını ve ön koltukta yolculuk eden H.H.D.’den (41) şüphelendiğini ihbar etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, minibüs Datça Otogarında yolcuları bıraktıktan sonra şüpheli H.H.D.yi gizlice takibe aldı. Çaldığı cep telefonunu çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlandıktan sonra Datça Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli H.H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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