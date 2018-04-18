Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yolcu uçağının  motoru patladı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Philadelphia kentinde uçağın motorunun havada patlaması nedeniyle 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:34
Yolcu uçağının  motoru patladı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir yolcu uçağı motorunun havada patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi de yaralandı.

Southwest Airlines'a ait Boeing 737-700 uçağının motorunda gerçekleşen patlama sonrası uçakPhiladelphia kentine acil iniş yaptı.

Uçağın bir penceresi, kanatları ve gövdesinin hasar gördüğü patlamanın ardından kontrol kulesi kayıtlarında pilotların "Gövde delindi ve bir kişi dışarı çıktı" dediği duyuldu.

Görgü tanıkları, yaşamını yitiren iki çocuk annesi Jennifer Riordan'ın hava akımı nedeniyle patlayan pencereden dışarı çekildiğini, ardından diğer yolcular tarafından kabinin içine geri çekildiği anlattı.

ABD'deki yolcu uçaklarında son ölüm 2009 yılında gerçekleşmişti.

143 yolcusuyla New York'tan Dallas'a uçak uçakta gerçekleşen olay sonrası ABD Federal Havacılık Dairesi soruşturma başlattı.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwalt ise uçakta kullanılan CFM56 tipi motorun çok yaygın bir motor olduğunu söyledi.

Southwest Airlines ise 'trajik olay' nedeniyle çok üzgün olduklarını açıklayan bir duyuru yayınladı.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:34
  1. Boeing 737-70
  2. ABD
  3. Philadelphia

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bizim Toptan'dan 16.yıl kampanyası
    1. Bizim Toptan'dan 16.yıl kampanyası
    2. Halk GYO'dan sektöre tam destek
    3. Erken seçim en çok onları sıkıntıya..
    4. Manchester United'ın yedeğine..
    5. Turkcell Off-Road heyecanı Maslak'ta
    6. AK Partili isimden bedelli askerlik..
    7. Kimliğini pankart yaptıktan sonra..
    8. Dolarda gözler Erdoğan ve Bahçeli..
    9. İflas isteyen İnan'dan sağduyu..
    10. Gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı..
    11. Katil İsrail Gazze'yi vurdu
    12. Onur Kıvrak'ın futbol hayatı bitebilir!
    13. Sion'da bile tutunamadı! Salih Uçan'ı..
    14. '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak..
    15. Teşvikler istihdama olumlu yansıyor
    16. Yolcu uçağında patlama: Ölü ve..
    17. Dilipak açıkladı: Savaşın önündeki en..
    18. "Türkiye güven veriyor"
    19. Bahçeli'nin erken seçim istemesinin..
    20. Adana'da alacaklısını böyle rezil etti
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümetten erken seçim açıklaması!
    Hükümetten erken seçim açıklaması!
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı