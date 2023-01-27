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Yerel Yolcu uçağına yıldırım isabet etti! Havada korku dolu anlar anbean kaydedildi
Yerel

Yolcu uçağına yıldırım isabet etti! Havada korku dolu anlar anbean kaydedildi

İstanbul-Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağının kanat bölümüne iniş yaptığı sırada yıldırım isabet etti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 21:07:00 -
Yolcu uçağına yıldırım isabet etti! Havada korku dolu anlar anbean kaydedildi

Antalya Havalimanı'na iniş yaptığı sırada Anadolujet firmasına ait yolcu uçağının kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, yolcular o anı cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

İstanbul-Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağına iniş yapacağı sırada yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçakların iniş ve kalkışlarının devam ettiği öğrenildi.

Rüzgar hızı saatte 153 km’ye ulaştı

Öte yandan “turuncu kod” uyarısının verildiği Antalya’da gök gürültülü sağanak ve şiddetli fırtına etkili olmaya devam ediyor. An itibariyle en yüksek rüzgar hızı Kemer ilçesi Sığlık Feneri’nde 153, Konyaaltı Yeni Liman’da 100, Muratpaşa’da ise 95 km/saate ulaştı. Son 24 saatte metrekare Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi’nde 94, Dağbeli’nde 69, Akdeniz Üniversitesi 33 ve Muratpaşa’da 22 kilogram olarak kaydedildi. Fırtına ve kuvvetli yağışın bu gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, yarın Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

 

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