Yolcu uçağına kuş çarptı Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına kuş çarptı.

Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına kuş çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına kuş çarptı. 18.35’de Yenişehir Havaalanına inen uçakta önemli bir şey olmadığı öğrenildi. Uçağın teknisyenler tarafından kontrol edileceği bildirildi.

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