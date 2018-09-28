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Yolcu uçağı denize indi... Yolcular kurtarıldı

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya Federal Devletleri'nin Chuuk bölgesindeki Weno havalimanı yakınında denize inen uçaktaki 47 yolcu kurtarıldı.

28 Eylül 2018 Cuma 08:19
Yolcu uçağı denize indi... Yolcular kurtarıldı

Radyo Yeni Zelanda'nın, Mikronezya Federal Devletleri polisine dayandırarak verdiği habere göre, Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Mikronezya'nın Weno Havalimanına iniş yaparken henüz bilinemeyen bir nedenle denize düştü.

Yolcu uçağının iniş pistine çok kısa bir mesafe kalan denize düşmesinin ardından bölgedeki balıkçı tekneleri ve ilk yardım ekipleri kaza yerine gitti. Chuuk Havalimanı'nın Genel Müdürü Jimmy Emilio, batmak üzere olan uçaktaki 36 yolcu ile 11 mürettebatın kurtarıldığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Acil toplantı halinde olduğu bildirilen Air Niugini'den olayla henüz bir açıklama gelmedi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 08:19
  1. Yeni Zelanda
  2. Air Niugini
  3. Mikronezya Federal Devletleri

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