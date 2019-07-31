Yolcu TOBB Genç Girişimciler Bölge Başkanı seçildi TOBB Adıyaman Genç Girişimciler Oda Başkanı İşadamı Ahmet Yolcu, TOBB Genç Girişimciler Bölge Başkanlığına seçildi.

TOBB Adıyaman Genç Girişimciler Oda Başkanı İşadamı Ahmet Yolcu, TOBB Genç Girişimciler Bölge Başkanlığına seçildi.

Şanlıurfa,Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak veAdıyaman’ın da aralarında bulunduğu Genç Girişimciler Güneydoğu Bölge Başkanlığına yapılan seçimle Adıyaman Genç Girişimciler Oda Başkanı Ahmet Yolcu seçildi.

Türkiye TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı önderliğinde toplanan bölge başkanları 13 bölgeden oluşuyor.

Genç Girişimciler Güneydoğu Bölge Başkanlığına seçilen Adıyamanlı Ahmet Yolcu, Adıyaman’da ki genç iş adamlarına ve genç girişimcilere iş istihdamı sağlamak ve onlara yeni ufuklar açmak için elinden gelen çabayı sarf edeceğini dile getirdi.

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