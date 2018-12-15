0553 313 94 23

İstanbul'da yolcu raylara düştü! Metro seferleri durdu

İstanbul Osmanbey Metro istasyonunda bir kişi raylara düştü. Olay nedeniyle seferler yapılmazken sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 08:42
İstanbul'da yolcu raylara düştü! Metro seferleri durdu

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü. 

Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.  Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Saat 07.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey'e kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabiliyor. Durağa gelenler otobüsler ile götürülüyor.

Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemesi sürüyor.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 08:42
  1. osmanbey
  2. metro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İGDAŞ’tan güçlü ekonomiye tam destek
    1. İGDAŞ’tan güçlü ekonomiye tam destek
    2. Taksim-Osmanbey metrosu neden..
    3. Dar gelirliye ‘ön ödemeli’ konut müjdesi
    4. AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun oyu..
    5. Lifecell’den GB hesabına son veren paket
    6. Deniz Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na yerel..
    7. Osmanbey M2 metro son dakika bir kişi..
    8. XTM’lere 'işaret dilini' öğretti
    9. 10 fabrika için ilk adımı attılar
    10. Kredi ve burs ödemeleri ne zaman..
    11. Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile..
    12. Malezya açıklarında yük gemisinde..
    13. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile..
    14. GÜNDEM / 15 Aralık 2018
    15. Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı!..
    16. PKK'lı teröristlerin barındığı yerler..
    17. Yolcu raylara düştü! Metro seferleri..
    18. Suriye'nin kuzeyinde çatışma!..
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. 2019 asgari ücret ne olur
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak