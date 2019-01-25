Yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı Muş'tan yolcu otobüsüyle Bursa'ya gönderilen kolinin içinde el bombası bulundu- Koliyi teslim almaya gelen kişi, polis tarafından gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne Muş'tan otobüsle gönderilen bir koliden el bombası çıktı. Terminale çocuğuyla gelen M.Y, Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim aldı. M.Y, söz konusu eşyaları x-ray taramasından geçirdiği sırada güvenlik görevlileri kolinin içinde el bombası olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince el bombası muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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