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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:25
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla-Antalya kara yolu Gökova Kavşağı'nda uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yaptı.

Ekipler, otobüsteki yoluculardan M.S'nin çantasında bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S'nin sorgusunda uyuşturucuyu Dalaman Açık Cezaevi'nde kalan A.Ç. için getirdiği, Ortaca ilçesinde teslim edeceğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucuyu almak üzere gelen A.Ç, suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise uyuşturucuyu gizlemek için tabanı oyularak hazırlanmış spor ayakkabı bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:25
  1. Muğla
  2. Ortaca
  3. suçüstü
  4. Ula
  5. uyuşturucu operasyonu
  6. yolcu otobüsü

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