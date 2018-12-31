MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla-Antalya kara yolu Gökova Kavşağı'nda uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yaptı.

Ekipler, otobüsteki yoluculardan M.S'nin çantasında bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S'nin sorgusunda uyuşturucuyu Dalaman Açık Cezaevi'nde kalan A.Ç. için getirdiği, Ortaca ilçesinde teslim edeceğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucuyu almak üzere gelen A.Ç, suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise uyuşturucuyu gizlemek için tabanı oyularak hazırlanmış spor ayakkabı bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







