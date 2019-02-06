Yolcu otobüsünde dayak skandalı! Namaz kılmak istediği için...

Ankara- Batman seferi yapan özel bir firmanın muavin ve şoförlerinin, sabah namazı için otobüsün durmasını isteyen yolcuyu darp ettiği ileri sürüldü.

Sosyal medyadan paylaştı

Kardeşlik Birliği Vakfı Batman İl Başkanı Şehmus Temiz olduğu öğrenilen şahıs, yaşadığı darp olayını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bunlar turizm firması mı eşkiya mı siz karar verin!" diyen Temiz, şunları yazdı;

"Namaz kılmamıza izin vermediler"

"Dün akşam Ankara'dan Batman'a gelmek için yola çıktım. VIP (2±1) otobüs yapmış diye test etmek için görüntüdeki otobüse (Ankara'dan) bindim. Sabah saat 06.56 da Diyarbakır'dan çıkarken uyandım.

Muavine namaz için duracak mıyız dedim. Evet birazdan camide duracağız dedi. Birkaç dakika geçince, vakit çıkıyor duracak mıyız dedim. Biraz sonra camide dururuz dedi.

Saat 07 08 oldu, kaptana gittim. Kaptan bak vakit çıkıyor şu benzinlikte dur dedim. Burası müsait değil camiye gideceğim dedi. 3 yoldan sonraki cami mi dedim evet deyince bak kardeşim Diyarbakır'da vakit 07.14'te çıkıyor. Batman 07.09. Ben tepki gösterip sesimi yükseltince bir benzinlikte 07.10 da durdu.

Abdest alacak tek yer resimde gördüğünüz musluktu. WC kapalıydı. Abdest yeri ararken de 1-2 dakika geçti. otobüste kimse namaz kılamadı. Bayanlarda indi musluğa ve saate baktı ve geri bindi. Ben de 07.14'te namaz kılabildim.

"Otobüse binerken hakarete maruz kaldım"

Otobüse binerken de hakarete maruz kaldım. Muavin ve şoför önce hakaret etti, bende turizm firması mı yoksa başka şey mi belli değil dedim. Şoför ve muavin saldırmaya başladı, ikinci şoförde uykudan uyanıp onlara katıldı.

"Dalga geçiyor beyefendi"

Birde vaaz veriyor 3 kişiye bir kişi kavga ettikten sonra: İslam da kaza diye bir şey olduğunu söylüyor. Otobüste ki tek Müslümanın ben mi olduğumu soruyor, Sonrada "cennete mi gitmek istiyorsun" diyede dalga geçiyor beyefendi...

Bunlar turizm firması mı eşkıya mı siz karar verin! Tabi birde yetkili kurumlar..."