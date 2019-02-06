0553 313 94 23

Yolcu otobüsünde dayak skandalı! Namaz kılmak istediği için...

Sabah namazını kılmak için otobüsün durdurulmasını talep eden bir yolcu, muavin ve şoförü tarafından darp edildiğini iddia etti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:18
Yolcu otobüsünde dayak skandalı! Namaz kılmak istediği için...

Ankara- Batman seferi yapan özel bir firmanın muavin ve şoförlerinin, sabah namazı için otobüsün durmasını isteyen yolcuyu darp ettiği ileri sürüldü.

Sosyal medyadan paylaştı

Kardeşlik Birliği Vakfı Batman İl Başkanı Şehmus Temiz olduğu öğrenilen şahıs, yaşadığı darp olayını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bunlar turizm firması mı eşkiya mı siz karar verin!" diyen Temiz, şunları yazdı;

"Namaz kılmamıza izin vermediler"

"Dün akşam Ankara'dan Batman'a gelmek için yola çıktım. VIP (2±1) otobüs yapmış diye test etmek için görüntüdeki otobüse (Ankara'dan) bindim. Sabah saat 06.56 da Diyarbakır'dan çıkarken uyandım.

Muavine namaz için duracak mıyız dedim. Evet birazdan camide duracağız dedi. Birkaç dakika geçince, vakit çıkıyor duracak mıyız dedim. Biraz sonra camide dururuz dedi.

Saat 07 08 oldu, kaptana gittim. Kaptan bak vakit çıkıyor şu benzinlikte dur dedim. Burası müsait değil camiye gideceğim dedi. 3 yoldan sonraki cami mi dedim evet deyince bak kardeşim Diyarbakır'da vakit 07.14'te çıkıyor. Batman 07.09. Ben tepki gösterip sesimi yükseltince bir benzinlikte 07.10 da durdu.

Abdest alacak tek yer resimde gördüğünüz musluktu. WC kapalıydı. Abdest yeri ararken de 1-2 dakika geçti. otobüste kimse namaz kılamadı. Bayanlarda indi musluğa ve saate baktı ve geri bindi. Ben de 07.14'te namaz kılabildim.

"Otobüse binerken hakarete maruz kaldım"

Otobüse binerken de hakarete maruz kaldım. Muavin ve şoför önce hakaret etti, bende turizm firması mı yoksa başka şey mi belli değil dedim. Şoför ve muavin saldırmaya başladı, ikinci şoförde uykudan uyanıp onlara katıldı.

"Dalga geçiyor beyefendi"

Birde vaaz veriyor 3 kişiye bir kişi kavga ettikten sonra: İslam da kaza diye bir şey olduğunu söylüyor. Otobüste ki tek Müslümanın ben mi olduğumu soruyor, Sonrada "cennete mi gitmek istiyorsun" diyede dalga geçiyor beyefendi...

Bunlar turizm firması mı eşkıya mı siz karar verin! Tabi birde yetkili kurumlar..."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:18
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. otobüs
  5. Sabah Namazı
  6. darp
  7. dayak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri belli oldu
    1. Akbank Kısa Film Festivali jüri..
    2. GRAFİKLİ - Eski Yargıtay üyesinin ses..
    3. Avrupa borsaları
    4. Trabzonspor'da genç kaleciler güven..
    5. “Huawei, Turkcell için güvenilir bir..
    6. Karatenin "Bulut" kardeşleri
    7. ASELSAN ve savunma sanayicileri Güç..
    8. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea..
    9. İran'ın Irak sınırındaki taş evler..
    10. İhracatı zirveye otomotiv ile 46 ürün..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'a geliyor
    12. Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak..
    13. PKK'nın inlerine girildi! İşte içinden..
    14. AB'yi kuran Maastricht Anlaşması 27..
    15. Döviz hesapları bir yılda 220,5 milyar..
    16. Radyasyonu emen seramik
    17. TCMB'den repo ihalesi
    18. GRAFİKLİ - Özel Harekatı vuran FETÖ'cü..
    19. Seramik sektörüne turizm dopingi
    20. Futbol camiasından Terim ailesine..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"