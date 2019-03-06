Yolcu otobüsü tıra çarptı! 20 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere 20'si yaralandı.06 Mart 2019 Çarşamba 09:21
Uşak-İzmir kara yolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında, Barış Doğrusöz yönetimindeki 50 DK 264 plakalı yolcu otobüsü, Halil Zeybek idaresindeki 45 N 9998 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevkedildi. Otobüste sıkışan yaralılar itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.
2'sinin durumu ağır
Çevre ilçelerdeki hastanelere sevkedilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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