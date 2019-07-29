Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var
Bilecik'te yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a çarpması sonucu 2'si ağır 17 yolcu yaralandı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:01
Bilecik-Sakarya kara yolunda Konya'dan İstanbul'a giden Ziya Gül yönetimindeki yolcu otobüsü, Vezirhan beldesi mevkisinde dinlenme tesisi yakınındaki yolun kenarında park halinde bulunan Hasan Altuntaş'ın kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada otobüsteki 17 yolcu yaralandı. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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