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Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Ağrı’da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 06:27
Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli Beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki 04 P 5678 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan Pınaşya Turizme ait yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 06:27
  1. Van
  2. şarampol
  3. trafik kazası
  4. Ağrı

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