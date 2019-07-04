Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10 yaralı
Aksaray’da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı.04 Temmuz 2019 Perşembe 08:26
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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