Yolcu otobüsü motosiklete çarptı: 1 ölü Konya’nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya’nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Akşehir’e gitmekte olan 42 VD 475 plakalı motosiklet sürücüsü Cengiz Turan (48), Akşehir Organize Sanayi kavşağına geldiği esnada Organize Sanayi istikametine dönmek istediği sırada Ergün T. yönetimindeki 42 EV 555 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Cengiz Turan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengiz Turan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Ergün T. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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