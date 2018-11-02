Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü ve 4 yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde Trabzon plakalı bir yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.02 Kasım 2018 Cuma 07:39
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Trabzon plakalı otobüs, Sivas'ta Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında hafif ticari araçla çarpıştı.
Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm'e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
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