Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü ve 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Trabzon plakalı otobüs, Sivas'ta Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında hafif ticari araçla çarpıştı.

Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm'e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.