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Yolcu Otobüsü ile TIR Çarpıştı: 4 Yaralı

Osmaniye Otoban Gişeleri mevkiinde yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

15 Şubat 2019 Cuma 04:55
Yolcu Otobüsü ile TIR Çarpıştı: 4 Yaralı

Osmaniye Otoban Gişeleri mevkiinde yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı, 4 kişi yaralandı.


Kaza, gece 24.00 sıralarında Adana - Şanlıurfa otoyolunda Osmaniye gişeleri mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Cizre’ye gitmekte olan Fuat A. yönetimindeki 73 FE 102 plakalı yolucu otobüsünün, hızı gişeler mevkiinde yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan Fırat G.’nin kullandığı 33 D 7746 plakalı TIR, hızla yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR şoförü aracında sıkışırken yolcu otobüsünde bulunan yolculardan B.Y., H.Y., İ.A. yaralandı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Fırat G.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafik yüzünden Adana - Şanlıurfa yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 04:55
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