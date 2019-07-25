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Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.


Kaza, saat 12.30 sıralarında Dolunay Mahallesi Kulukent mevkisinde meydana geldi. İstanbul‘dan Trabzon’a gittiği öğrenilen Adil Yenigün yönetimindeki 61 S 0909 plakalı otobüs, kavşaktan dönen Sevda Ara’nın kullandığı 52 EJ 976 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle 15 metre sürüklenen minibüste bulunan 6 kişi, otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.


Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi, Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Ara, Elif Uyur ve Barış Altay hayatını kaybetti. Kazada Ergin Kaya, Fatma Nur Açıkgöz, Yusuf Uyu, Devran Ara, Veysel Kargün, Şule Çekilmiş, Kardelen Çekilmiş, Hamide Topal, Asuman Durmuş, Adil Yenigün ve Arif Kaya yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


Kazada otobüs sürücüsü Adil Yenigün, minibüsün birden önüne çıktığını ve araca çarparak sürüklediğini söyledi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
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