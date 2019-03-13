Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı Amasya'nın Merzifon ilçesi Kayadüzü mevkiinde bir yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.



Kaza, Merzifon ilçesi Kayadüzü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden Celal Gedik yönetimindeki 52 AAG 319 plakalı, Kamil koç firmasına ait yolcu otobüsü ile Muhammet Özçelik yönetimindeki 05 DV 035 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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