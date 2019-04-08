Yolcu otobüsü devrildi! Yaralıların olduğu bilgisi var
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.08 Nisan 2019 Pazartesi 07:13
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Çok sayıda yaralı var
Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, temizlik çalışması yapıldı.
Bu arada kazayı son anda fark eden 06 JSZ 56 plakalı soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca araç yoldan çıktı.
Öte yandan kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.
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